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        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın kadrosu açıklandı - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 yılı faaliyet programı ve söz konusu müsabakalarda yer alacak kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:33
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        Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk olarak 28 Nisan’da Ankara’da kampa girecek. Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde ise İtalya Milli Takımı’nın davetlisi olarak İtalya’nın Cavalese kentine giderek bir turnuvaya katılacak.

        Milliler, İtalya kampının ardından 18 Mayıs’ta Milletler Ligi (VNL) 1. ayağı karşılaşmaları için Antalya’ya gidecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı burada 21 Mayıs’ta Kanada, 23 Mayıs’ta Hollanda, 25 Mayıs’ta Fransa ve 26 Mayıs’ta ABD ile karşılaşacak.

        1 Haziran’da Japonya’nın Fukuoka şehrine gidecek olan Milliler, VNL 2. ayağı müsabakalarında 5 Haziran’da Slovenya, 6 Haziran’da Polonya, 8 Haziran’da İran ve 9 Haziran’da Almanya ile karşılaşacak. Milletler Ligi’nin son ayağı müsabakaları için de 15 Haziran’da Slovenya’nın Ljubljana şehrine gidecek olan ay-yıldızlılar, 18 Haziran’da Bulgaristan, 20 Haziran’da Arjantin, 21 Haziran’da Sırbistan ve 23 Haziran’da İtalya ile karşılaşarak Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.

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        Milletler Ligi Finalleri, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrinde oynanacak. Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarının neticesinde en yüksek FIVB sıralama puanını alan 4 ülke 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı elde edecek.

        Filenin Efeleri, ayrıca 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de 24-25 Ağustos tarihlerinde deplasmanda Danimarka, 29 Ağustos’ta Ankara’da Macaristan müsabakalarını oynayacak. Bu müsabakaların rövanşları 2025 yılında oynanacak.

        A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI'NIN KADROSU:

        Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

        Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

        Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

        Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

        Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

        MİLLİLERİN İDARİ VE TEKNİK KADROSUNDA İSE ŞU İSİMLER YER ALACAK:

        Semih Oktay - Erkek Milli Takımlar Koordinatörü

        Orkun Özel - A Erkek Milli Takım Menajeri

        Cedric Enard - Başantrenör

        Umut Çakır - Yardımcı Antrenör

        Mert Karatop - Yardımcı Antrenör

        Alexandre Leal Goulart Nunes - Yardımcı Antrenör

        Gael Querin - Kondisyoner

        Ali Rıza Metin - İstatistik Antrenörü

        Sedat Şanlı - İstatistik Antrenörü

        Burak Yılmaz - Fizyoterapist

        Bilal Aslan - Fizyoterapist

        Aykut Yılmaz - Masör

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