Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında sahaya çıkacak - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında sahaya çıkacak

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'na hazır. Filenin Efeleri ilk mücadelesine 13 Eylül Cumartesi günü Japonya karşısında çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Efeleri ilk sınavına çıkıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da katılacağı 2025 Dünya Şampiyonası, yarın Filipinler'de başlayacak.

        Metro Manila bölgesindeki Pasay ve Quezon kentlerinin 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonun açılış maçında, yarın ev sahibi Filipinler ile Tunus karşılaşacak.

        Türkiye Milli Takımı, 1956, 1966, 1998 ve 2022'den sonra 5. kez Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterecek.

        Turnuva tarihindeki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022'de elde eden ay-yıldızlılar, Japonya, Kanada ve Libya ile beraber G Grubu'nda yer alacak.

        Milli takım, gruptaki ilk karşılaşmasını 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 09.00'da Japonya ile oynayacak.

        Şampiyonanın grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

        REKLAM

        Türkiye'nin, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

        KADRO

        Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

        Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

        Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

        Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

        Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        - Maç programı

        13 Eylül Cumartesi:

        09.00 Japonya-Türkiye

        15 Eylül Pazartesi:

        05.30 Türkiye-Libya

        17 Eylül Çarşamba:

        09.00 Kanada-Türkiye

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Habertürk Anasayfa