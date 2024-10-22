Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avusturya ve Almanya maçı kamp kadrosu açıklandı - Diğer Haberleri

        A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avusturya ve Almanya maçı kamp kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta 7 Kasım'da Avusturya ile deplasmanda ve 10 Kasım'da Ankara'da Almanya ile oynayacağı maçların kamp kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 00:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek olan Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki Milli Takım, 4 Kasım tarihinde Cemal Kütahya Kamp Eğitim Tesisi'nde toplanacak.

        A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı ilk maç Bregenz kenti Handballarena Rieden-Vorkloster'de saat TSİ 20.00'de başlayacak. 10 Kasım'da THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak Almanya müsabakası ise saat 17.10'da başlayacak.

        A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın hazırlık kampı kadrosu şöyle:

        Kaleci: Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediye)

        Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Depsaş Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

        Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş)

        Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyesi), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi)

        Sağ oyun kurucu : Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)

        Sağ kanat : Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediye)

        Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Habertürk Anasayfa