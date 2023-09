A. Demirspor'da Teknik Direktör Patrick Kluivert ve Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu

REKLAM advertisement1

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, önlerindeki 3 önemli maçın olduğunu söyleyerek, "Önceliğimiz Kasımpaşa maçını kazanmak. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımım fiziksel ve zihinsel olarak bütün maçlara hazır durumda" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Adana Demirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Patrick Kluivert yönetiminde çalışan mavi-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları, dar alan oyunu ve taktik çalışmayla son buldu.

PATRİCK KLUİVERT: "KASIMPAŞA MAÇINA HER ANLAMDA HAZIRIZ"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kasımpaşa maçı için takımım fiziksel ve zihinsel olarak maça hazır. Bu maçlara karşı her zaman zihinsel olarak iyi odaklanmak zorundayız. Geniş bir kadroya sahibiz. Takımın yararına göre rotasyonlar yapacağız" diye konuştu.

"BALOTELLİ TAKIMA ÇOK KATKI SAĞLAYACAK"

İtalyan golcü Mario Balotelli’nin durumu hakkında konuşan Kluivert, "Takıma baktığımızda sadece Mario Balotelli gelmedi. Takıma ayrıca Cisse, Zenelli ve Barasi de katıldı. Mario Balotelli'nin kondisyonu yavaş yavaş iyi duruma gelecek. Kondisyonu istediğimiz seviyeye geldiğinde takıma katkı sağlayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

YUSUF ERDOĞAN: "KASIMPAŞA MAÇINI KAZANIP SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Orta saha oyuncularından Yusuf Erdoğan ise Kasımpaşa maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Erdoğan, "Kasımpaşa maçı galibiyet serisi için önemli bir dönüm noktası olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım için benim için farklı ve güzel bir müsabaka olacak. Her yıl daha da üstüne koyarak daha yukarılarda, belki şampiyonluk potasının yakınlarında bitirme hedefimiz var. Onun hedefiyle ilerliyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçını kazanarak seriye devam edeceğiz" dedi.

"ADANA DEMİRSPOR, BİR ANADOLU TAKIMI OLMAKTAN ÇIKTI"

Adana Demirspor’un çok üst düzeyde kadrosu olduğuna dikkat çeken Yusuf Erdoğan, "Gerçekten inanılmaz bir takım kuruldu. Adana Demirspor, Anadolu takımı olmaktan çıktığını her zaman her yerde söylüyorum. Dört büyük takımlarla eşdeğer kalitede bir kadro kalitemiz var. Hedefimiz artık orta sıralara oynamak düşüncesi bizi tatmin etmiyor. Bizim için artık başka bir heyecan ve hikaye yazma zamanı geldi. Her zaman daha da üstüne koyarak devam edeceğiz. Adana Demirspor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.