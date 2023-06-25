Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Diğer At Yarışı

97. Gazi Koşusu’na yoğun ilgi

Bu yıl 97. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu’na yarış sever vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, koşu öncesi Veliefendi Hipodromu’na gelip, piknik yaparak, eğlenceli vakit geçirdi.

Giriş: 25.06.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
97. Gazi Koşusu’na yoğun ilgi
İHA

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 97. kez Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu öncesi vatandaşlar da Veliefendi Hipodromu’na akın etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da kalan ve şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Yarış sever vatandaşlar, aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İş yerinde yangın sırasında feci patlama!
İş yerinde yangın sırasında feci patlama!
Şanlıurfa'daki kazada, baba ve 2 çocuğundan acı haber!
Şanlıurfa'daki kazada, baba ve 2 çocuğundan acı haber!
Kurban Bayramı öncesi uyarı!
Kurban Bayramı öncesi uyarı!
Kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg için seferberlik!
Kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg için seferberlik!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.