OSCAR KAZANAN İSİMLER | 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 2023 Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi belli oldu: 7 dalda ödül alan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu!

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 7 dalda ödül alan film geceye damgasını vurdu!

Oscar Ödülleri'ni kazananların isim listesi, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenin ardından belirlendi. 95'inci Oscar Ödülleri sahiplerini bulurken "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi geceye damgasını vurdu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği 95'inci Oscar Ödülleri'nde tam 7 dalda ödül alan film gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu. İşte 2023 Oscar Ödülünü kazananlar listesi ile gecenin enleri...

