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        Haberler Gündem Güncel 90 saati aştı, saatlerdir yanıyor | Son dakika haberleri

        90 saati aştı, saatlerdir yanıyor

        Beylikdüzü'nde, bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 90 saati aştı, yangın hala devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 23:50 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:50
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        90 saati aştı, saatlerdir yanıyor
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        Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü.

        Yangın nedeniyle polis ekiplerinin fabrika çevresinde aldıkları güvenlik önlemi devam ederken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır bekletiliyor.

        İÇ KISIMLARDA YANGIN DEVAM EDİYOR

        Fabrika binasının dış kısmında alevler görülmezken, iç kısımda bazı bölümlerde yangının devam ettiği öğrenildi.

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        Yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarından müdahaleyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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