ABD’de sosyal medyadaki nefret söylemi içeriklerine karşı başlatılan #StopHateforProfit (Kâr için Nefreti Durdurun) kampanyasına destek veren şirketlerin sayısı 120’yi aştı. Aralarında, Unilever, Coca-Cola, Verizon, Reebok, Mozilla, Levi’s, Honda ve Adidas gibi çeşitli sektörlerden firmaların yer aldığı kampanya destekçilerine Best Buy ve Ford'un ardından Starbucks da katıldı. Kampanyaya destek veren şirketler en az Temmuz ayı boyunca (bazıları yıl sonuna kadar) Facebook platformlarında reklam vermeyeceklerini duyurdular.
Nefret söylemi içeren paylaşımlara karşı sessiz kalmakla suçlanan Facebook'un yıllık reklam gelirlerinin 70 milyar doları bulduğuna dikkat çekilen kampanyada, Facebook’un nefret ve şiddet içerikli söylem ve paylaşımlara karşı daha sert ve açık bir şekilde tavır alması çağrısı yapılıyor.
George Floyd'un ölümün ardından ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sosyal medyada nefret söylemini de tekrar tartışmaya açmıştı. Facebook’un ABD Başkanı Donald Trump’ın şiddet içerikli paylaşımlarını silmemesi üzerine Facebook odaklı olarak sosyal medya şirketlerine reklam boykotu başlatılmıştı.
Her ne kadar kampanyanın odağında Facebook ve Facebook’un çatısı altında faaliyet gösteren Instagram ve WhatsApp bulunsa da, reklam boykotunun kapsamı sosyal medya ve paylaşım platformlarını kapsayacak şekilde genişliyor.
FACEBOOK BU İŞTEN 70 MİLYAR DOLAR KAZANIYOR
2019 yılı finansal tablolarına göre Facebook’un toplam reklam gelirleri 70 milyar dolar seviyesinde ve bunun 20 milyar dolarının Instagram’dan geldiği tahmin ediliyor. Statista'nın tespitlerine göre Google ise online video paylaşım platformu YouTube üzerinden yılda 15.2 milyar dolar reklam geliri elde ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ırkçılıkla ilgili "yalan haberler" konusunda paylaştığı videoya, "manipüle edilmiş medya" etiketi ekleyen Twitter’ın 2019 yılında reklam gelirleri ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Popüler diğer sosyal ağlardan Snapchat reklamdan 1.7 milyar dolar, Pinterest ise 1.1 milyar dolar gelir elde ediyor.
Şirketlerin Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat ve Pinterest platformlarında yaptığı yıllık toplam reklam harcaması ise 90 milyar doları aşıyor.
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