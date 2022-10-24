SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971 yılında dünyaya gelmişti. İlk olarak 1994 yılında 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan ünlü isim, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol almıştır. Üretmen ayrıca, Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek kliplerinde de boy göstermişti.