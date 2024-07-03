9. Yargı paketi son durum: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri nelerdir, genel af var mı?
9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini bildirdi. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi önemli düzenlemeleri içermesi beklenen kanun teklifinin yasalaşıp yasalaşmayacağı merak ediliyor. Peki 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri nelerdir, genel af var mı? İşte detaylar
- 1
Mahkum ve aileleri tarafından mercek altına alınmış olan 9. Yargı paketi ile ilgili son açıklamalar gündemde yer alıyor. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi birçok çalışmayı içermesi beklenen yeni yargı paketi kapsamında genel af var mı yok mu merak ediliyor. İşte 9. Yargı paketi son durum
- 2
9. YARGI PAKETİ NEDİR?
23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin çalışmaları sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.
- 3
Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE?
İnfaz kanununda bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları daha önce de açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Tunç, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“İnfaz bittikten sonra suçlu cezaevinden tahliye olduktan sonra da bir meslek sahibi olsun bu konuda cezaevlerimizde İşyurtlarımız vasıtasıyla onları hem üretime destek anlamında hem de meslek kazandırma anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.”
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini bildirdi.
Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 9. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, paketle ilgili AK Parti Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi
-
- 4
Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir." dedi. "Etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.
Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:
"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."
- 5
- 6