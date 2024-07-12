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        Haberler Gündem Güvenlik 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:22
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        9 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK2lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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        #PKK
        #Pençe Kilit Operasyonu
        #Terör
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