AB ve total sıralama tablosu dün akşam seyirci ile buluşan Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor All Star gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 9 Nisan Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

9 Nisan Cumartesi günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.