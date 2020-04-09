9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sona erecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULA SIRALI TAM LİSTE - 9 NİSAN 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN