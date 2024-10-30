9. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali'nin etkinlik programı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen festivalin etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Festivalde Mehmet Güreli, Gökhan Kırdar, Sennur Nogaylar ve Gülsen Tuncer gibi birçok isim sinemaseverlerle bir araya gelecek.

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Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra ustalık sınıfları, atölyeler, söyleşiler, paneller ve özel etkinlikler de yapılacak.

REKLAM MEHMET GÜRELİ USTALIK SINIFINA KATILACAK Festivalin açılış töreni, 2 Kasım'da Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek. Yönetmen, yazar, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli, 3 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda, "Disiplinler Arasında Sinema" başlıklı ustalık sınıfında sinemaseverlerle bir araya gelecek. Etkinliği gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş yönetecek. AKM Yeşilçam Sineması'nda 4 Kasım'da oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün katılımıyla oyunculuk atölyesi düzenlenecek. Usta sanatçı Gökhan Kırdar, 5 Kasım'da, AKM Yeşilçam Sineması'nda Film Müziği Besteciliği başlıklı etkinliğe katılacak.

Mehmet Sindel, 6 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle bir araya gelerek, Matrix filminin okumasını yapacak, ardından filmlerin nasıl izlenip okunacağına dair bilgileri sinemaseverlerle paylaşacak. FİLİSTİN SİNEMASI PANELLE ELE ALINACAK REKLAM AKM Yeşilçam Sineması'nda, 7 Kasım'da, Unreal Engine ile Eş Zamanlı CGI Film Yapım Atölyesi ve görüntü yönetmeni Süleyman Kurt eğitmenliğinde Hangi Filme Hangi Kamera başlıklı kamera ekipmanları atölyesi düzenlenecek. Mehmet Zaid Başak, Yusuf Ziya Gökçek, Nawras Ebu Salih ve Luna Hooh, AKM Yeşilçam Sineması'nda Filistin Sinemasına Bi' Başka Bakış başlıklı panelde konuşmacı olacak.

Senaryon mu var derdin var başlıklı söyleşi, genç sinemacılar Betül Karakelle, Egemen Nilüfer Yumurtacı ve Mevlüt Karabulut'un katılımıyla 8 Kasım'da gerçekleşecek. Yönetmen Abdullah Harun İlhan'ın moderatörlüğünü üstleneceği etkinlik, AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak. Genç sinemacıların ustalarla bir araya geleceği Tek Plan Masa, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde izlenebilecek. Etkinliğe Ali Osman Emirosmanoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Renan Bilek ve Sennur Nogaylar katılacak. AKM Yeşilçam Sineması'da gerçekleştirilecek Ahmet Uluçay ve Sineması: Hayalle Gerçek Arasında başlıklı panelde, Uluçay'ın oğlu İdris Uluçay, yönetmen Murat Pay ve yazar Hüseyin Etil yer alacak.

Festival ödüllerinin de takdim edileceği kapanış töreni, 9 Kasım'da Atlas Sineması'nda yapılacak.