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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 9. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

        9. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

        Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı tarafından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle bu yıl 9. kez düzenlenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:07
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        9. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı
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        Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışma kapsamında 2023 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana Attila İlhan Edebiyat Ödülü, ayrıca ilk roman ve ilk şiir kitabına da Vakıf Özel Teşvik Ödülü verilecek.

        Ünlü şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile düzenlenen yarışmaya, son başvuru tarihi 13 Haziran olarak belirlendi.

        Vefatının ardından, 2008 yılında İlhan ailesi tarafından gerçekleştirilen yarışmayla, Attila İlhan'ın her eserinde yansımaları bulunan ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesi hedefleniyor.

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        Onursal başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği yarışmanın roman seçici kurulunda başkan olarak Mehmet Eroğlu'nun yanı sıra Faruk Şüyün, Handan Coşgun, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor.

        Şiir seçici kurulunun başkanı Metin Celal olurken, üyeler arasında A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik bulunuyor.

        Yarışmaya katılacak yazarların, yapıtlarından 10 nüshayı, vakfın internet sitesinden www.tilahan.org indirip dolduracakları başvuru formu, hangi kategoriye başvurulduğu açık bir şekilde belirtilerek, iletişim bilgilerini de içeren kısa bir özgeçmiş ile birlikte Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfına ulaştırmaları gerekiyor.

        Ödül kazanan eserler ise seçiciler kurulların değerlendirmesinin ardından 2024 kasım ayı içinde açıklanacak.

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        #9. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri
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