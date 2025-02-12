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        Haberler Yaşam 86 yaşındaki dağcı: Zirvede en güzel manzarayı seyrettim

        86 yaşındaki dağcı: Zirvede en güzel manzarayı seyrettim

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir araya gelen 237 doğasever, karla kaplı Anamas Dağı'na 'kar yürüyüşü' gerçekleştirdi. 14'üncü kez düzenlenen yürüyüşe katılan Recai Kıcıkoğlu, "86 yaşımda en tepe zirveye yürüdük, en güzel manzarayı da seyrettim. Manzara anlatılmaz gelinip görülür, yaşanır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:48
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          'Türkiye'nin önemli oksijen deposu merkezi' olarak gösterilen, Anamas Dağı'nın 2 bin 370 metre rakımında bulunan Muslu Yaylası'na 237 doğasever, 'kar yürüyüşü' gerçekleştirildi.

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          İslibucak Ormanları'ndan başlayan yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüş, Anamas Dağı eteklerindeki Muslu Yaylası'nda sona erdi.

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          "KIŞ TURİZMİ İÇİN ZENGİN BİR YERDEYİZ"

          Beyşehir Kültür, Doğa ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Kar etkinliğini şubat ayında yapıyoruz. Fakat güzergahlarda kar yağışı olmadığı için karın olduğu Anamas Dağı eteklerindeki Muslu Yaylası'nı seçtik. Bir hafta önce yağan kar dolayısıyla çok güzel görüntüler oluştu. Bin 400'den başlayıp iki binli rakımlara çıktık.

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          Toplamda 8 kilometre yürüdük. İç Anadolu Bölgesi'nden 237 doğaseverle bu etkinliği gerçekleştirdik. Konya'yı herkes ova olarak, düz bir arazi gibi görür ama bizim bölgemiz kış sporlarının yapılabileceği, doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği ve kış turizmi için zengin bir yerdeyiz. Her mevsim doğa yürüyüşlerini yapıyoruz" dedi.

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          "KARADENİZ YAYLALARINI ARATMIYOR"

          Yürüyüşe katılan Berra Çavuşoğlu, "Yürüyüş ilk başta kolay başladı ama zirvelere doğru zorlandık. Gerçekten Karadeniz yaylalarını aratmıyor. Yeşil alanlar ve ağaçlar özellikle karın da yağmasıyla çok güzel bir yürüyüş oldu. Manzarasına hayran kaldık. Çok güzel vakit geçirdik, arkadaşlarımızla fotoğraf çekindik, yürüyüş yaptık" diye konuştu.

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          "EN GÜZEL DAĞIMIZ BURASI"

          Yürüyüşe katılan 86 yaşındaki dağcı Recai Kıcıkoğlu da 48 yıldır dağcılık yaptığını söyledi. Kıcıkoğlu, "1939 doğumluyum, 1977'den beri dağlardayım. Çok güzel bir parkur, Türkiye çapında burayı tanıtmak gerekiyor. En güzel dağımız burası.

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          Daha sonra derbent Aladağ'da kayak yaptım. Konya kış turizmi için oldukça elverişlidir. 86 yaşımda en tepe zirveye yürüdük, en güzel manzarayı da seyrettim. Manzara anlatılmaz gelinip görülür, yaşanır" dedi.

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