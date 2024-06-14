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        Haberler Gündem Güncel 83 yaşındaki adama "Başkomiser Volkan" tuzağı: 1 milyon 375 bin lirasını kaptırdı | Son dakika haberleri

        83 yaşındaki adama "Başkomiser Volkan" tuzağı: 1 milyon 375 bin lirasını kaptırdı

        Bursa'da 83 yaşındaki bir kişi, telefonla arayıp kendisini "Başkomiser Volkan" olarak tanıtan dolandırıcıya 35 bin dolar ile 15 tam altın kaptırdı. Yaşlı adamın dolandırıcıya para ve altınları teslim ettiği anlar ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:50
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        83 yaşındaki adama "Başkomiser Volkan" tuzağı: 1 milyon 375 bin lirasını kaptırdı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki H.T.Ö'yü telefonla arayıp kendisini "Başkomiser Volkan" olarak tanıtan şüpheli, "Kimlik bilgilerin ele geçirildi. Adın ve paraların FETÖ soruşturmalarına karışmış olabilir. Para ve altınları alıp, temize çıkarıp sana vereceğiz." dedi.

        EVİNE GELEN DOLANDIRICIYA TESLİM ETTİ

        Başına kötü bir iş geleceğinden korkan H.T.Ö, birikimi olan yaklaşık 1 milyon 375 bin lira değerindeki 35 bin dolar ve 15 tam altını evinin önüne gelen kişiye verdi.

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        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.T.Ö, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin D.C. (22), K.Ö. (22), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21) olduğunu belirledi.

        PARANIN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ

        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanarak Bursa'ya getirilen zanlılardan 4 cep telefonu ile 3 bin 400 dolar, 2 bin avro ve 12 bin lira ele geçirildi.

        3 TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemlerin ardından Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden D.C, K.Ö. ve Y.Ç. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir şüphelinin H.T.Ö. ile evinin önünde konuştuğu, bir süre sonra elindeki poşetle ayrıldığı görülüyor.

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        #dolandırıcılık
        #Bursa
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