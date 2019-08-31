31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
25 Ağustos 2019 Pazar günü uygulanan ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ sınavı için sonuç heyecanı başladı. Adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçlar için açıklama geldi mi? İşte ÖGG ile ilgili son gelişmeler...
ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SORU VE CEVAPLARI
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ÖGG sınav soru ve cevapları açıklandı. Adaylar güvenlik görevlisi olmak için girdiği sınavın soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilecek.
ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG sınav sonuçları için henüz net bir tarih verilmedi. Eğer resmi bir açıklama gelirse sayfamız üzerinden bulabileceksiniz.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.
ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;
Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,
Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve
Atıştan da 3 isabet yapsan
60 soru * 1 puan =60 puan
15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan
Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.
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