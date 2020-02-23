23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde yapılan yasa dışı bahis, kumar ve kaçak alkol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 1127 kişinin yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, dün ülke genelinde yasa dışı bahis, kumar ve oyun makineleri ile sahte ve kaçak alkol satışlarına yönelik uygulama yaptı. Uygulamaya 67 bin 689 kişilik personel katılırken, 75 deniz aracı, 1 hava aracı ve 378 köpek kullanıldı. 469 bin 373 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1127 kişi yakalanırken, 205 kişi gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis oynatan 136 kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem yapıldı, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 184 kişi hakkında ise idari işlem yapılarak, para cezası verildi. Ayrıca 2 bin 22 kişi hakkında 'kumar oynamak' ve diğer suçlardan idari işlem yapıldı. Uygulamada 295 iş yeri, kahvehane/kıraathane, kooperatif ve derneğe yönelik de idari işlem ve para cezası uygulandı.
Kaçak ve sahte alkol denetimlerinde ise 12 bin 95 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ruhsatı olmayan 21 iş yerine yönelik idari işlem yapılırken, 2 bin 906 şişe ve 20 bin 437 litre kaçak alkol, 40 litre etil alkol, 290 adet içki aroması, 10 bin 58 adet boş içki şişesi, 12 bin 415 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Yasa dışı bahis uygulamasında da 5 tombala makinesi, 22 oyun makinesi, 27 sigaramatik ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynarken kullanılan materyaller ele geçirildi.
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