80 yaşındaki eşini 38 kez bıçaklamıştı! Kendini savunmadı

AA

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Akgün, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, iddianamedeki suçlamaları hatırlatarak savunma yapması için sanığa söz verdi.

Sağlık sorunlarından dolayı konuşma güçlüğü çektiğini, bu nedenle savunma yapamayacağını söyleyen Akgün, mahkeme heyetinin sorularını cevapsız bıraktı.

Dosyada müşteki olarak yer alan çocukları Abdulkadir ve Mahmut Akgün ile Şengül Yılmaz annelerinden şikayetçi olmadı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşına bağlı sağlık sorunları olduğunu, ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerektiğini ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Şatır, sanık Akgün'ün tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İddianameye göre, Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde ve Ahmet Akgün çifti 14 Ocak'ta gürültü yüzünden tartıştı. Bu esnada Mevlüde Akgün, eşinin 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İddianamede, ifadesine yer verilen Akgün, 60 yıllık bir evliliklerinin olduğunu belirterek, "Eşim bana bağırdı, küfür ve hakaretler etti. Elindeki bıçakla beni tehdit etti. Yanına gittim. Odaya girdiğimde eşim oturduğu yerden kalkarak bıçağı bana doğru savurdu. Ben de elindeki bıçağı alarak kendimi savunmak için vurdum." iddiasında bulundu.

İddianamede, Mevlüde Akgün'ün, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep ediliyor.