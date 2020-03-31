31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de koronavirüsten ölümler ve hastanede tedavi gerektiren vakalarla ilgili ilk kapsamlı bir araştırma, hastalıktan ölüm oranının yüzde 1.38 olduğuna ve orta yaştan itibaren riskin ciddi oranda arttığına işaret etti.
Guardian gazetesinin tıp dergisi Lancet Infectious Disease'in analizine dayandırdığı habere göre, 10 yaşın altındaki hastalarda ölüm oranı yüzde 0.0016. 80 yaş ve üzerindeki ölüm oranı ise yüzde 7.8.
10-19 yaş arasındaki hastaların binde 4'ü hastanede tedaviye ihtiyaç duyarken 80 ve üzeri yaştakilerde bu oran yüzde 18'in üstünde.
50 VE ÜZERİ YAŞLARDAKİ VAKALARDA DAHA ÇOK TEDAVİ GEREKİYOR
Çalışmaya göre 40'lı yaşlardaki hastaların yüzde 4'ü, 50'li yaşlardaki hastaların da yüzde 8'den fazlasının hastanede tedavi altına alınması gerekiyor.
İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırma, Çin'de teyit edilmiş 70.117 vakayla salgının çıktığı yer olan Vuhan'dan koronavirüs teşhisiyle tahliye edilen 689 kişiyle ilgili verileri temel alıyor.
Araştırma ekibinden Prof. Azra Ghani, "Bu tahminlerimiz, koronavirüsün kontrol alınmasıyla ilgili karar süreçlerinde tüm ülkelere uyarlanabilir. Analizimiz, açık bir şekilde, 50 ve üzeri yaşlardaki vakaların, 50 yaş altındakilere kıyasla hastanelerde tedavi gerektirme oranının çok daha fazla olduğunu ve vakaların daha büyük bir bölümünün ölümle sonuçlandığına işaret ediyor" dedi.
AKCİĞER VE KALP HASTALIĞI OLANLARA DAHA ÇOK ZARAR VERİYOR
Bu son çalışma, teşhis konmadan ölen hastaların oranının binde 66 olduğuna işaret ediyor.
Uzmanlara göre bu, son zamanlarda yapılan bazı araştırmadakilerden daha düşük bir değer. Bununla birlikte bu değerin 2009'da görülen ve vakaların binde 2'sinin ölümle sonuçlandığı domuz gribi salgınındakinden daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.
Sonuçlar, koronavirüs salgınında dünya genelinde belirginleşen tabloyu yansıtıyor; hastalığın akciğer ve kalp gibi başka sağlık sorunları olan ileri yaşlardaki kişilere daha fazla zarar verdiğini teyit ediyor.
Raporu kaleme alan ve İngiltere Hükümeti'ne koronavirüs salgını konusunda danışmanlık yapan uzmanlar, küresel nüfusun yüzde 80'inin Covid-19'a yakalanabileceğini ve hastanede tedavi gerektiren vakaların sayısının en modern sağlık sistemlerini bile çıkmaza sokabileceği uyarısında bulunuyor.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!