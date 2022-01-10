8 yaşındaki çocuğun boğazına demir çubuk saplandı!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı

İmranlı Mahallesi'nde evlerinin yanındaki inşaat alanında oynayan 8 yaşındaki S.S.Ç. inşaat demirinin üzerine düştü.

Küçük kızın boğazına giren demir çubuk, alt çenesini delip bir kısmı ağzından çıkarak saplı kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.S.Ç, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demir çubuğun bir kısmını kesti.

Bu müdahalenin ardından S.S.Ç. ameliyata alındı, çubuğun kalan kısmı da boğazından çıkarıldı, tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.