Samsun Valisi Orhan Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılını kutladı. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun sportif yönünün yanı sıra geçmişle gelecek arasında köprü oluşturduğunu dile getiren Tavlı, şunları kaydetti: "Gençlerimiz arasında Milli Mücadele, Çanakkale ruhu, Kuvayımilliye ruhunun yaşatılması ve farkındalığın artırılmasına da vesile olmuştur. Aynı zamanda Samsun'umuzun tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına da büyük katkıda bulunmuştur. Sporun başkenti olarak ifade ettiğimiz ve daha önce birçok ulusal ve uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiş olan Samsun'umuz bu önemli etkinliğe de en güzel ve en başarılı şekilde ev sahipliği yapmıştır ve yapacaktır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını attığı Kurtuluş Yolu'ndan Cumhuriyet'e giden güzergahta pedal çevirecek olan sporcularımızın bu kıyasıya mücadelesi kardeşliğimizin de pekişmesine katkıda bulunacak. Oluşturulan farkındalık, Milli Mücadele ruhunun genç nesillerimiz tarafından da daha iyi şekilde anlaşılmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunacaktır."