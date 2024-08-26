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        Haberler Gündem Güncel 8 ülkeden 115 sporcu pedal çevirecek | Son dakika haberleri

        Samsun'da Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu: 8 ülkeden 115 sporcu pedal çevirecek

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. "Nal seslerinden pedal seslerine" sloganıyla 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek bisiklet turunda 8 farklı ülkeden 18 takımla 115 sporcu pedal çevirecek. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun sportif yönünün yanı sıra geçmişle gelecek arasında köprü oluşturduğunu belirtti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da kurtuluş meşalesinin başladığı şehirden böyle bir etkinliğin başlayacak olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:53
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        • 1

          Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

        • 2

          Bu yıl ikincisi düzenlenecek ve Samsun'dan Ankara'ya kadar sürecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak.

        • 3

          "Nal seslerinden pedal seslerine" sloganıyla 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek bisiklet turunda 8 farklı ülkeden 18 takımla 115 sporcu pedal çevirecek.

        • 4

          Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen organizasyonun ilk etabı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nden 30 Ağustos'ta başlayacak.

        • 5

          Samsun Valisi Orhan Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılını kutladı. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun sportif yönünün yanı sıra geçmişle gelecek arasında köprü oluşturduğunu dile getiren Tavlı, şunları kaydetti: "Gençlerimiz arasında Milli Mücadele, Çanakkale ruhu, Kuvayımilliye ruhunun yaşatılması ve farkındalığın artırılmasına da vesile olmuştur. Aynı zamanda Samsun'umuzun tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına da büyük katkıda bulunmuştur. Sporun başkenti olarak ifade ettiğimiz ve daha önce birçok ulusal ve uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiş olan Samsun'umuz bu önemli etkinliğe de en güzel ve en başarılı şekilde ev sahipliği yapmıştır ve yapacaktır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını attığı Kurtuluş Yolu'ndan Cumhuriyet'e giden güzergahta pedal çevirecek olan sporcularımızın bu kıyasıya mücadelesi kardeşliğimizin de pekişmesine katkıda bulunacak. Oluşturulan farkındalık, Milli Mücadele ruhunun genç nesillerimiz tarafından da daha iyi şekilde anlaşılmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunacaktır."

        • 6

          Bisiklet turunun "çocuk etabı" da olduğuna işaret eden Tavlı, "3-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılımıyla da 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu çocuk etabı da Samsun'umuzda gerçekleştirilecek. Sevgi Parkı'ndan başlayacak bu etap, Kurtuluş Yolu'nda son bulacak ve burada oluşturulacak festival alanında sevgili çocuklarımız, gençlerimiz gün boyu devam edecek birbirinden farklı etkinliklerle de zaferin coşkusunu doyasıya yaşayacaklar" dedi.

        • 7

          Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da organizasyona sponsorluk yapan iş insanlarına teşekkür etti. Samsun'un 19 Mayıs 1919'un marka şehri olduğunu söyleyen Doğan, kurtuluş meşalesinin başladığı şehirden böyle bir etkinliğin başlayacak olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Doğan, "Samsun'dan bu etkinliğin başlıyor olması ve Kurucu Meclise, Ankara'ya bu bayrağın ulaştırılacak olması Samsun'umuzu daha da ön plana çıkaracaktır. Samsun için çok önemli bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        • 8

          Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Koordinatörü Erol Türkoğlu ise "Samsun'a katma değer katmak için mücadele verdik. STK olarak böyle bir projeye katma değer sunduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz. Tabii bu projede sadece Samsun'da kalmadık, Samsun'dan başlayarak Orta Karadeniz'e yaydık. Orta Karadeniz'e yayılmamızın sebebi Ankara'ya kadar hem turizm, hem tanıtım, hem de spor faaliyeti olmuş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

        • 9
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