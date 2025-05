TARİHTE 8 MAYIS

1861 - Amerikan İç Savaşı: Virginia eyaletinin Richmond kenti, Amerika Konfedere Devletleri'nin (Güneylilerin) başkenti olarak ilan edildi.

1867 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilâver Paşa Nizamnamesi ilan edildi.

1884 - 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü.

1886 - Atlantalı kimyacı ve eczacı John S. Pemberton, dünyanın en ünlü içeceği haline gelecek olan Coca-Cola'yı Georgia'da icat etti.

1902 - Martinik'te Pelée Yanardağı patladı: 30 bin kişi öldü.

1914 - Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi ABD'de kuruldu.

1945 - Alman General Wilhelm Keitel, Sovyet General Jukov'a teslim oldu. Almanya savaşı kaybetti. Avrupa'da savaşın bittiği bu güne "Zafer Günü" adı verildi.

1947 - Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

1949 - Doğu Berlin'deki Treptower Parkı'nda, Sovyet Savaş Anıtı'nın açılışı yapıldı.

1952 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.

1954 - Asya Futbol Konfederasyonu'nun oluşması.

1961 - Uluslararası Af Örgütü kuruldu.

1970 - The Beatles dağılmalarının ardından son stüdyo albümleri "Let it Be" yi piyasaya sundu.