8 Mayıs Dünya ne günü? 8 Mayıs'ta ne oldu, önemi ne?
8 Mayıs, takvimlerde anlam kazanan ve farklı konularda farkındalık yaratan özel bir gündür. Dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinliklerle anılan bu tarih, toplumsal bilinç açısından önem taşır. Her yıl aynı tarihte hatırlanan bu gün, bireyleri düşünmeye ve harekete geçmeye teşvik eder. 8 Mayıs, sembolik anlamı ile dikkat çeker. Peki, 8 Mayıs Dünya ne günü? 8 Mayıs'ta ne oldu, önemi ne? İşte detaylar...
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Yılın belirli günleri bazı evrensel temalarla özdeşleşir; 8 Mayıs da bu özel günlerden biridir. Bugün, hem bireysel hem toplumsal düzeyde farkındalık yaratmak amacıyla öne çıkar. Her yıl çeşitli platformlarda gündeme gelen 8 Mayıs, geniş kitlelere hitap eder. Bu tarih, anlamı ve çağrısıyla dikkatleri üzerine çeker. İşte detaylar...
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TARİHTE 8 MAYIS
1861 - Amerikan İç Savaşı: Virginia eyaletinin Richmond kenti, Amerika Konfedere Devletleri'nin (Güneylilerin) başkenti olarak ilan edildi.
1867 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilâver Paşa Nizamnamesi ilan edildi.
1884 - 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü.
1886 - Atlantalı kimyacı ve eczacı John S. Pemberton, dünyanın en ünlü içeceği haline gelecek olan Coca-Cola'yı Georgia'da icat etti.
1902 - Martinik'te Pelée Yanardağı patladı: 30 bin kişi öldü.
1914 - Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi ABD'de kuruldu.
1945 - Alman General Wilhelm Keitel, Sovyet General Jukov'a teslim oldu. Almanya savaşı kaybetti. Avrupa'da savaşın bittiği bu güne "Zafer Günü" adı verildi.
1947 - Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.
1949 - Doğu Berlin'deki Treptower Parkı'nda, Sovyet Savaş Anıtı'nın açılışı yapıldı.
1952 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.
1954 - Asya Futbol Konfederasyonu'nun oluşması.
1961 - Uluslararası Af Örgütü kuruldu.
1970 - The Beatles dağılmalarının ardından son stüdyo albümleri "Let it Be" yi piyasaya sundu.
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1972 - Bülent Ecevit ve listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine; İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.
1978 - Reinhold Messner ve Peter Habeler adlı iki dağcı, ilk defa olarak Everest Dağı'na oksijen tüpleri olmaksızın tırmandılar.
1980 - Çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
1982 - Gilles Villeneuve, Belçika'da Zolder pistinde yaptığı kaza sonucunda öldü.
1984 - Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nı boykot edeceğini açıkladı.
1984 - Türk parlamenterlerin yetki belgeleri, Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde onaylandı. 12 Eylül 1980'den beri Konsey Meclisi'nde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşama yoluna girdi.
1993 - Gökova Termik Santrali'ne karşı yaklaşık 3000 kişi eylem yaptı.
1997 - China Southern Airlines'a ait bir Boeing 737 tipi uçağı, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanına inişi sırasında fırtına nedeniyle kaza yaptı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi.
2009 - TRT Türk kanalı yeniden açılış yaptı.
2010 - Bucaspor tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.
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8 MAYIS DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ İLE TALASEMİ NEDİR?
Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi, vücutta sağlıklı olarak yer alan kırmızı kan hücrelerinin üretimini etkileyen kan bozukluğu olarak tanımlanır. Başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülebilir. Talasemi hastalığı anemi benzeri semptomlarla ortaya çıkarak kişide kansızlık, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi durumlara neden olabilir. Akdeniz anemisi tedavisi kan naklini ve demir şelasyon tedavisini içerir.