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8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023 | Anneye, eşe, sevgiliye ve arkadaşa duygulu, anlamlı, en güzel, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

En güzel, resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ile annenizi, eşinizi ve arkadaşlarınızı mutlu edin!

En güzel, resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Kadınların dünya üzerindeki önemi, hakları, sosyal ve ekonomik başarılarına vurgu yapan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her yıl kutlanıyor. 1921 yılından beri ülkemizde kutlanmaya başlayan bu özel günde sevgiliye, eşe, anneye, ablaya, arkadaşa güzel dileklerini iletmek isteyenler Kadınlar Günü mesajı paylaşımları yapıyor. İşte, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

Giriş: 08.03.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları, sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanmış ve 1921 yılından beri kutlanan bu güne özel en güzel, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri çeşitleri  WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçları üzerinden paylaşılıyor. Siz de anneye, eşe, sevgiliye ve arkadaşa duygulu, anlamlı, en güzel, resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları gönderebilirsiniz. İşte, 2023 en güzel Kadınlar Günü kutlama mesajı çeşitleri...

  • EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

    Tarihsel gelişimimizde ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir rol üstlenen, tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

  • Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… 'Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

  • Hayata ve şiddete karşı mücadele veren tüm savaşçı kadınların günü kutlu olsun!

  • Kadınlara karşı her türlü şiddetin son bulduğu, insana yaraşır bir şekilde hakkın, adaletin, her alanda eşitliğin sağlandığı umut dolu yarınlara! Şarkımız hiç bitmesin! Kadınlar Günü kutlu olsun...

  • Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

  • Her zaman sabır, şefkat ve sıcaklığıyla dünyaya anlam katan en değerli varlıksın, Kadınsın! Günün kutlu olsun.

  • Farklılıklarımız olsa da isteğimiz aynı; ötekileştirilmeyen, ikinci sınıf olarak nitelendirilmediğimiz, öldürülmediğimiz, psikolojik ve fiziksel şiddete uğramadığımız, hak ettiğimiz değeri gördüğümüz, adil ve eşit bir dünyada yaşamak! 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun...

  • ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

    Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

  • Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, kadınlar günü kutlu olsun!

  • Kadınlara karşı her türlü şiddetin son bulduğu, insana yaraşır bir şekilde hakkın, adaletin, her alanda eşitliğin sağlandığı umut dolu yarınlara! Şarkımız hiç bitmesin! Kadınlar Günü kutlu olsun...

  • 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

  • EŞE KADINLAR GÜNÜ MESAJI

    Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

  • Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki varsın birtanem. Kadınlar günün kutlu olsun.

  • Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

  • Korkusuzca, özgürce ve güvenle adım atabildiğiniz bir dünya olması dileğiyle… Kadınlar Günü kutlu olsun.

  • “Dünyada her şey kadının eseridir.” – Mustafa Kemal Atatürk

  • Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş bazen de değerli bir eş… Onlar bizim baş tacımız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

  • 'Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk

  • ARKADAŞA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

    Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

    Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun.

    Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

  • SEVGİLİYE KADINLAR GÜNÜ MESAJI

    Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

  • Hiçbir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları kadınların günü kutlu olsun.

     

  • Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

  • Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu 'Dünya Kadınlar Günü'nde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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