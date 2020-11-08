Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 8 Kasım corona virüs tablosu merak ediliyor.

8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Kasım koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

7 KASIM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 81 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867'ye ulaştı. Hasta sayısı 391 bin 739, vefat sayısı 10 bin 803, ağır hasta sayısı 2 bin 730, aktif hasta sayısı 44 bin 715 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin, (DHA) - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 248 bin 785, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 49 milyon 667 bin 976´ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 756 bin 844´e ulaştı.



Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 58 bin 586 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 242 bin 230´a ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 532 bin 505 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 35´e ulaştığı bildirildi.