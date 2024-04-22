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        Haberler Gündem Güvenlik 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 gözaltı

        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde "Forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik "Sibergöz-32" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:55
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        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde "Forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik "Sibergöz-32" operasyonlarında 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt'te "Sibergöz-32" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız️." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları "Forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıklarının tespit edildiğini kaydetti.

        Yerlikaya, 19 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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        #siber suçlar
        #operasyon
        #dolandırıcılık
        #Son dakika haberler
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