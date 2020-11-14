8. haftanın MVP'si Vladimir Lucic

THY Euroleague’de 8. hafta tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Bayern Münih'in Sırp oyuncusu Vladimir Lucic seçildi. Lucic, Münih'in sahasında Valencia Basket'i 90-79 yendiği mücadelede 31 yaşındaki basketbolcu, 22 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Sırp oyuncu bu performansı ile 35 verimlilik puanı aldı.

Vladimir Lucic bir ay içinde ikinci kez haftanın MVP'si ödülünü almış oldu.

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