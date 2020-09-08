En güncel Koronavirüs tablosu verileri

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 281.509'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.730 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 7 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

"Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım"

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

ürkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 57 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 281 bin 509 ve can kaybının 6 bin 730 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 103 bin 925 test yapıldı, 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1047 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, vaka sayısı 281 bin 509 ve vefat sayısı 6 bin 730 oldu.

Hastaların zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı ise 1118 olarak açıklandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Çin´in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613´e yükselen Hindistan, Brezilya´yı geride bırakarak dünya genelinde en fazla vakaya sahip ikinci ülke oldu.

En fazla vakaya sahip üçüncü ülke olan Brezilya´da ise 4 milyon 137 bin 606 vaka bulunuyor.

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 988 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 107 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi