İstanbul serbest piyasada dolar 7,8300 liradan, avro 9,4920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8280 liradan alınan dolar, 7,8300 liradan satılıyor. 9,4900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5220 lira olmuştu.

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