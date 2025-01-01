Trafik kurallarına uymayan sürücü, yolcu veya yayalara yaptırım olarak trafik cezası uygulanır. Trafik cezalarının uygulanmasındaki temel amaç; trafik güvenliğini sağlamak, düzeni korumak ve kurallara uymayı teşvik etmektir. Her durum için farklı ceza türleri hazırlanır. 78/1-b kara yollarında sürücüler için düzenlenmiş olan bir ceza kodudur. 2025 yılına girilmesiyle birlikte 78/1-b trafik cezası tutarı güncellenmiştir. Peki, 78/1-b trafik cezası nedir? 78/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar…