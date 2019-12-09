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77. Altın Küre Ödülleri’nde adaylar açıklandı

77. Altın Küre Ödülleri adayları belli oldu. 2019'a damga vuran Netflix yapımları The Irishman, Marriage Story, adaylıklarda ön plana çıkan filmler oldu

09.12.2019 - 21:58 | Güncelleme:
Altın Küre Ödülleri
HABERTURK.COM

Hollywood Yabancı Basın Birliği, 77. Altın Küre Ödülleri’nde aday olan yapımları açıkladı. Netflix yapımları Marriage Story, 6 dalda aday oldu ve en çok adaylık kazanan film oldu. Yine bir Netflix yapımı olan Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği, Robert de Niro ve Al Pacino gibi usta isimlerin yer aldığı The Irishman beş dalda aday oldu.

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’in başrollerini üstlendiği Once Upon a Time in Hollywood ise 5 dalda aday oldu. Ödüller, 6 Ocak'ta sahiplerini bulacak. Töreni Gervais sunacak.

İŞTE, 77. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ’NDE ADAY OLAN YAPIMLAR

SİNEMA

DRAMA ALANINDA EN İYİ FİLM

The Irishman

Marriage Story

1917

Joker

The Two Popes

KOMEDİ VE MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ FİLM

Once Upon a Time in Hollywood

Jojo Rabbit

Knives Out

Rocketman

Dolemite Is My Name

DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale – Ford v Ferrari

Antonio Banderas – Pain and Glory

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthio Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Soarise Ronana – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renee Zellweger – Judy

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Daniel Craig – Knives Out

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Taron Egerton – Rocketman

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Awkwafina – The Farewell

Ana de Armas – Knives Out

Cate Blanchett – Where'd You Go, Bernadette

Beanie Feldstein – Booksmart

Emma Thompson – Late Night

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kathy Bates – Richard Jewell

Annette Bening – The Report

Laura Dern – Marriage Story

Jennifer Lopez – Hustlers

Margot Robbie – Bombshell

EN İYİ YÖNETMEN

Bong Joon-ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

EN İYİ SENARYO

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Noah Baumbach – Marriage Story

Anthony McCarten- The Two Popes

Bong Joon-ho, Han Jin-won – Parasite

Steven Zaillian – The Irishman

EN İYİ MÜZİK

Thomas Newman – 1917

Hildur Guonadottir – Joker

Randy Newman – Marriage Story

Alexandre Desplat- Little Women

Daniel Pemberton – Motherless Brooklyn

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

(I'm Gonna) Love Me Again – Rocketman

Spirit – The Lion King

Into the Unknown – Frozen 2

Stand Up – Harriet

Beautiful Ghosts – Cats

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Story 4

Lion King

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

The Farewell

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Parasite

Les Misérables

TELEVİZYON

DRAMA ALANINDA EN İYİ DİZİ

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Jennifer Aniston – The Morning Show

Jodi Comer – Killing Eve

Nicole Kidman – Big Little Lies

Reese Witherspoon – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Brian Cox – Succession

Kit Harington – Game of Thrones

Rami Malek – Mr. Robor

Tobias Menzies – The Crown

Billy Porter – Pose

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ DİZİ

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Christina Applegate – Dead to Me

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Natasha Lyonne – Russian Doll

Kirsten Dunst – On Becoming a God in Central Florida

Rachel Brosnahan – Marvelous Mrs. Maisel

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Ben Platt – The Politician

Paul Rudd – Living With Yourself

Rami Yousef – Rami

Bill Hader – Barry

Michael Douglas – The Kominsky Method

EN İYİ MİNİ DİZİ/FİLM

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Helen Mirren – Catherine the Great

Merritt Wever – Unbelievable

Kaitlyn Dever – Unbelievable

Joey King – The Act

MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christopher Abbott – Catch-22

Sacha Baron Cohen – The Spy

Jared Harris – Chernobyl

Russell Crowe – The Loudest Voice

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Meryl Streep – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Emily Watson – Chernobyl

Patricia Arquette – The Act

Toni Collette – Unbelievable

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Alan Arkin – The Kominsky Method

Kieran Culkin – Succession

Andrew Scott – Fleabag

Stellan Skarsgard – Chernobyl

Henry Winkler – Barry

 

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