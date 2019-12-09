09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollywood Yabancı Basın Birliği, 77. Altın Küre Ödülleri’nde aday olan yapımları açıkladı. Netflix yapımları Marriage Story, 6 dalda aday oldu ve en çok adaylık kazanan film oldu. Yine bir Netflix yapımı olan Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği, Robert de Niro ve Al Pacino gibi usta isimlerin yer aldığı The Irishman beş dalda aday oldu.
Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’in başrollerini üstlendiği Once Upon a Time in Hollywood ise 5 dalda aday oldu. Ödüller, 6 Ocak'ta sahiplerini bulacak. Töreni Gervais sunacak.
İŞTE, 77. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ’NDE ADAY OLAN YAPIMLAR
SİNEMA
DRAMA ALANINDA EN İYİ FİLM
The Irishman
Marriage Story
1917
Joker
The Two Popes
KOMEDİ VE MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ FİLM
Once Upon a Time in Hollywood
Jojo Rabbit
Knives Out
Rocketman
Dolemite Is My Name
DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Christian Bale – Ford v Ferrari
Antonio Banderas – Pain and Glory
Adam Driver – Marriage Story
Joaquin Phoenix – Joker
Jonathan Pryce – The Two Popes
DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthio Erivo – Harriet
Scarlett Johansson – Marriage Story
Soarise Ronana – Little Women
Charlize Theron – Bombshell
Renee Zellweger – Judy
KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Daniel Craig – Knives Out
Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit
Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood
Taron Egerton – Rocketman
Eddie Murphy – Dolemite Is My Name
KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Awkwafina – The Farewell
Ana de Armas – Knives Out
Cate Blanchett – Where'd You Go, Bernadette
Beanie Feldstein – Booksmart
Emma Thompson – Late Night
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins – The Two Popes
Al Pacino – The Irishman
Joe Pesci – The Irishman
Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kathy Bates – Richard Jewell
Annette Bening – The Report
Laura Dern – Marriage Story
Jennifer Lopez – Hustlers
Margot Robbie – Bombshell
EN İYİ YÖNETMEN
Bong Joon-ho – Parasite
Sam Mendes – 1917
Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood
Martin Scorsese – The Irishman
Todd Phillips – Joker
EN İYİ SENARYO
Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood
Noah Baumbach – Marriage Story
Anthony McCarten- The Two Popes
Bong Joon-ho, Han Jin-won – Parasite
Steven Zaillian – The Irishman
EN İYİ MÜZİK
Thomas Newman – 1917
Hildur Guonadottir – Joker
Randy Newman – Marriage Story
Alexandre Desplat- Little Women
Daniel Pemberton – Motherless Brooklyn
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
(I'm Gonna) Love Me Again – Rocketman
Spirit – The Lion King
Into the Unknown – Frozen 2
Stand Up – Harriet
Beautiful Ghosts – Cats
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Frozen II
How to Train Your Dragon: The Hidden World
Missing Link
Toy Story 4
Lion King
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
The Farewell
Pain and Glory
Portrait of a Lady on Fire
Parasite
Les Misérables
TELEVİZYON
DRAMA ALANINDA EN İYİ DİZİ
Big Little Lies
The Crown
Killing Eve
The Morning Show
Succession
DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Jennifer Aniston – The Morning Show
Jodi Comer – Killing Eve
Nicole Kidman – Big Little Lies
Reese Witherspoon – The Morning Show
Olivia Colman – The Crown
DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Brian Cox – Succession
Kit Harington – Game of Thrones
Rami Malek – Mr. Robor
Tobias Menzies – The Crown
Billy Porter – Pose
KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ DİZİ
Barry
Fleabag
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel
The Politician
KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Christina Applegate – Dead to Me
Phoebe Waller-Bridge – Fleabag
Natasha Lyonne – Russian Doll
Kirsten Dunst – On Becoming a God in Central Florida
Rachel Brosnahan – Marvelous Mrs. Maisel
KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Ben Platt – The Politician
Paul Rudd – Living With Yourself
Rami Yousef – Rami
Bill Hader – Barry
Michael Douglas – The Kominsky Method
EN İYİ MİNİ DİZİ/FİLM
Catch-22
Chernobyl
Fosse/Verdon
The Loudest Voice
Unbelievable
MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Michelle Williams – Fosse/Verdon
Helen Mirren – Catherine the Great
Merritt Wever – Unbelievable
Kaitlyn Dever – Unbelievable
Joey King – The Act
MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Christopher Abbott – Catch-22
Sacha Baron Cohen – The Spy
Jared Harris – Chernobyl
Russell Crowe – The Loudest Voice
Sam Rockwell – Fosse/Verdon
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Meryl Streep – Big Little Lies
Helena Bonham Carter – The Crown
Emily Watson – Chernobyl
Patricia Arquette – The Act
Toni Collette – Unbelievable
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Alan Arkin – The Kominsky Method
Kieran Culkin – Succession
Andrew Scott – Fleabag
Stellan Skarsgard – Chernobyl
Henry Winkler – Barry
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