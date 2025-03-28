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        Haberler Gündem 3. Sayfa 72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi H Blok'un yıkılması nedeniyle açılan 7 sanıklı davada binanın 2 müteahhiddine hapis cezası çıktı. Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:07
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        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
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        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 72 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi H Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanık hakkında dava açılmıştı.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        AA'daki habere göre Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar H.N. ve N.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        TUTUKLU 2 SANIK DAVAYA KATILDI

        Başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

        "BİNAYLA İLGİLİ BİLGİM YOK"

        Sanıklardan Tevfik Tepebaşı.
        Sanıklardan Tevfik Tepebaşı.

        Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Atilla Öz, suçsuz olduğunu, yıkılan binayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Öz, "Binayla ilgili benim bir ilgim yok, toplantılara katılmadım, hiçbir yerde imzam da yoktur bu nedenle beraatimi talep ediyorum" dedi.

        Tevfik Tepebaşı da suçsuz olduğunu, Ebrar Sitesi H Blok'un yapım süreciyle veya müteahhitliği ile alakalı herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Tutuksuz sanıklar N.K. ile H.N. de mahkemeden beraat talebinde bulundu.

        "BAZI BELGELERE İMZA ATTIM"

        Sanık N.K. "Ben H Blok'un sıvacısıydım, beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık H.N. ise "Ben de kapıcıydım, sigorta yaptırmak için okumadan bazı belgelere imza attım. Beraatimi istiyorum" diye savunma yaptı. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep ederken müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        14 YIL 5'ER AY HAPİS VERİLDİ

        Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'ü "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı.

        3 SANIK DA BERAAT ETTİ

        Tutuksuz sanıklar H.N, L.T. ve N.K'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın yakalanamamış olmaları gerekçesiyle dosyalarının tefrik edilmesine hükmetti.

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        #Ebrar Sitesi karar
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