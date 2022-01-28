70 yılı aşkın süredir ehliyetsiz araba kullandığı ortaya çıktı

HABERTURK.COM

İngiltere'nin Nottingham kentinde bir adamın 70 yılı aşkın süredir ehliyetsiz bir şekilde araba

sürdüğü ortaya çıktı.

BBC'de yer alan habere göre 1938 doğumlu kişinin sürdüğü araç polisler tarafından durduruldu. Polislere, 12 yaşından beri araba kullandığını söyleyen adam, ehliyeti olmadığını ve bugüne kadar hiç polis tarafından durdurulmadığını söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 84 yaşındaki adamın bugüne kadar hiç kaza yapmamasının

büyük bir şans olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şükürler olsun bugüne kadar hiç kaza geçirmedi, kimseyi yaralamadı. Nottingham'da artan kazalar nedeniyle kameralar her yerde, bu nedenle kısa seyahatlerde bile belgelerinizi yanınızda bulundurunuz. Çünkü bir gün sizi de denk gelecek" denildi.