70 yıldır ürettiği model film ile veda etti

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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),Temmuz ayında veda ettiği ikonik modeli Beetle için bir veda filmi hazırladı.

"The Last Mile/Son Mil" adını taşıyan animasyon filmde, Beetle üzerinden ana karakterin hayatındaki önemli olaylar izleyiciye yansıtılıyor.

Filmin final sahnesinde ise, Beetle göğe doğru yükselerek ufukta kayboluyor.

Aracın bir kelebeğe dönüşmesinin ardından ise, markanın yeni elektrikli modeli ailesi I.D'nin yüzü beliriyor ve "Bir yol biterken diğeri başlar" mesajı veriliyor.

1938 yılında Ferdinand Porsche tarafından 'halk arabası' olarak tasarlanan Beetle, üretiminin sona erdiği güne kadar tüm dünyada 21 milyon adetlik satış rakamına ulaştı.

Otomobil, tanıtıldığı dönemde arkada konumlandırılan hava soğutmalı motoru ile dikkat çekmişti. 25 beygir gücündeki bu motor Beetle'ı 100 km/s hıza kadar çıkarabiliyordu.

60 YIL SONRA MODERN VERSİYON GELDİ

Orjinal Beetle'dan 60 yıl sonra 'New Beetle' ismi ile modern bir versiyon yollara çıkarken, bu modelin istenen başarıyı gösterememesi üzerine ise 2012 yılında daha retro tasarımlı 'The Beetle' adını taşıyan yeni bir versiyon daha bantlardan inmeye başladı.

Fakat bu son modelin de düşük satış rakamları nedeniyle üretimine son verildi.