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Konya’da kuaförlük yapan 30 yaşındaki Yunus Emre Öztürk, 4 yıl önce online savaş ve strateji oyunu oynamaya başladı. Zafer Samancı'nın haberine göre, bu süre içerisinde oyun için yaklaşık 50-60 bin TL harcadı. Giderek değeri artan hesabı iddiaya göre binlerce kullanıcının dikkatini de çekti.

Yunus Emre Öztürk Öztürk, kendisine gelen bir e-postayı açtıktan sonra ise oyundaki hesabının çalındığını öne sürdü. Öztürk "Gelen bir e-mail'i açtım. Sonra hesabım çalındı. Şu anki değeri yaklaşık 70 bin lira olan oyun hesabımı geri almak için bir hacker ile anlaştım. Ona da 3 bin lira verdim. Hesabım kurtuldu ama bana geri vermedi. Biz bunu yargıya taşıdık. İnşallah geri alırım" dedi.

Bu tür olayların başka kullanıcıların başına gelmemesi için uyarıda da bulunan Öztürk "Hesabınızı en iyi şekilde güvence altına alın ki benim başıma gelen sizlerin başına gelmesin" dedi.