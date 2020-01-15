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"Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı" diyen dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün "Kahvaltı yasaklansın" çıkışı gündeme oturdu. Kahvaltı gerekli mi yoksa gereksiz mi? tartışmalarının fitilini ateşleyen Dr. Öz'ün 7 yıl önce Hürriyet'teki köşesinde kahvaltının kalp krizini önlediğini savunduğu yazısı ise akıllara '7 yılda ne değişti?' sorusunu getirdi.
"KAHVALTI YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ...
"Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası" diyen Dr. Öz, 27 Ekim 2013'te kaleme aldığı yazısında, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman ısrarla, güne kahvaltıyla başlamanızı tavsiye ediyorum. Sabah yapacağınız ufak bir atıştırmalık bile kilo alımı, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı ve diyabet riskini azaltıyor. Güne kahvaltıyla başlamanız için daha fazla nedene ihtiyacım yoktu fakat şimdi daha da iyi bir sebep çıktı karşıma: “Kahvaltı yapmak kalp krizini önlüyor.”
7 YIL ÖNCE: "NE KADAR ÇABUK BİR ŞEYLER YERSENİZ O KADAR İYİ"
Dr. Öz, Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışmayı köşesine taşıdı ve bu çalışmanın sabahları bir şeyler yemenin kalp krizi riskini yüzde 27’ye kadar düşürebileceğini ortaya koyduğunu dile getirdi.
Kahvaltının önemine dikkat çeken Dr. Öz, kahvaltı formüllerini paylaştığı yazısında şunları söyledi: "Bu bilgi, sabahları lezzetli bir smoothie hazırlamak, tam tahıllı bir tost yapmak veya bir önceki geceden kalanları mikrodalgada ısıtmak için birkaç dakikasını ayıranlar için çok iyi haber. Çünkü gece uykusundan sonra sabah uyandığınızda vücudunuz kalori ister. Sabah kalori almadan, vücudunuz bir daha ne zaman enerji alacağından emin olamaz. İşini sağlama almak için de metabolizmasını yavaşlatır ve açlık moduna girerek bulabildiği her kaloriye sarılır. Ayrıca sabahları kendinizi aç bırakmak, gün içinde daha çok acıkmanıza neden olarak bulduğunuz cips veya çikolatalara direnmenizi zorlaştırır. İşte bu etkiler kahvaltıyı atlamanın kalp krizi riskini neden artırdığının, sizi kilo almaya daha yatkın hale getirmesinin ve diyabete yakalanma riskini yüzde 21 artırmasının temel nedeni. Yani uyandıktan sonra ne kadar çabuk bir şeyler yerseniz o kadar iyi."
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