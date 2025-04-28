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        Haberler Gündem Güncel "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" başladı | Son dakika haberleri

        "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" Karamandan başladı

        Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:37
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        "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" başladı
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        Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi.

        Tören kapsamında Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Hatuniye Medresesi'nde "Karaman'dan Gönüllere Sevgi Yolu" sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

        Vali Çiçekli ve beraberindeki heyet, daha sonra Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti.

        Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Vali Çiçekli, Bayru'ya Türk bayrağı verdi, ardından yürüyüş başladı.

        Karaman'dan yola çıkıp 6 gün sürecek yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak kafile için kentte temsili karşılama töreni düzenlenecek.

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