Televizyon seyircileri 7 Nisan TV yayın akışını merak ediyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izlemek isteyen dizi severler bugün TV’de hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 7 Nisan Perşembe akşamı; TRT 1’de Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D’deCamdaki Kız ve FOX TV’de Mahkum dizileri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 7 Nisan Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;