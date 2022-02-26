7 kez sırtından bıçakladı, boğazını kesti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat E. (59), eşi Vasfiye E.'yi (58) sırt ve boyun kısmından birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Vedat E. bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ve evde bir mektup bıraktığı öğrenildi.
İddiaya göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vedat E.'nin, eşi Vasfiye E.'nin kendisini aldattığını ileri sürerek öldürdüğünü yazdığı ileri sürüldü.
Olay, saat 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Mahallesi 1013 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat E., tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye E.'yi mutfaktan aldığı bıçakla boyun ve sırt kısmından birçok kez bıçakladı. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye E.'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eşinin yanında duran ve olay sonrası kendi bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Vedat E., polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vasfiye E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vedat E. ise polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
EVDE MEKTUP BIRAKMIŞ
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında, Vedat E.'nin bir mektup bıraktığı tespit edildi. İddiaya göre, Alzheimer hastası Vedat E.'nin psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye E.'nin hasta olduğu için kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı ileri sürüldü.
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Eşi Vedat E. tarafından öldürülen Vasfiye E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede ise Vedat E.'nin olay anında kullandığı bıçağı balkondan aşağıya attığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından incelenmek üzere bıçak delil torbasına koyularak olay yerinden alındı.
Öte yandan, yapılan ilk incelemede Vedat E.'nin, Vasfiye E.'yi 7 kez sırtından bıçakladığı ve boğazını kesmeye çalıştığı iddia edildi.
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