Bugün hangi konserler var

Bugün İstanbul'da hangi konserler var? Sorusu müzik severler tarafından sorgulanıyor. Fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında bir çok sanatçı hayranları ile buluşacak. Öte yandan bu akşam hem yerli hem de yabancı sanatçılar sahnedeki yerini alacak. Peki, Gaye Su Akyol, Feridun Düzağaç, Ayna, Kardeş Türküler, Claptone, Bulut Atlası, Evgeny Grinko konseri saat kaçta ve nerede? İşte 7 Kasım 2019 İstanbul konser takvimi...

7 KASIM 2019 İSTANBUL KONSER TAKVİMİ

Fizy İstanbul Müzik Haftası

Yer: Volkswagen Arena

Saat: 14:00

Gaye Su Akyol

Yer: Moda Kayıkhane

Saat: 21.00

Feridun Düzağaç

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Saat: 19.00



Claptone

Yer: Zorlu PSM- Turkcell Sahnesi

Saat: 21.30

Kardeş Türküler

Yer: Babylon

Saat: 20.30

Ayna

Yer: Dorock XL Kadıköy

Saat: 21.30

Bulut Atlası

Yer: The Wall Saloon & Performance

Saat: 21.00

Evgeny Grinko

Yer: Mall of İstanbul MOİ Sahne

Saat: 19:30