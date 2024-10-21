Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 7 bin TL üzeri ödemelerde banka veya PTT zorunlu oldu! 7 bin TL sınırı ne zamandan itibaren geçerli, cezası var mı?

        7 bin TL üstü ödeme yapacakların dikkatine: Artık her şey banka yoluyla yapılacak

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; 7 bin TL üstü ödemeleri, banka veya PTT üzerinden yapmak zorunlu hale geldi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 08:48 Güncelleme: 21.10.2024 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Düzenleme uyulmadığı takdirde; hem parayı alan hem de yatıran kişiye ceza kesilecek. İşte, detaylar...

        • 2

          7 BİN TL ÜZERİ ÖDEMELERDE BANKA ZORUNLU

          Kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edilmesi, verginin tabana yayılmasına katkıda bulunmak adına, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirildi.

        • 3

          YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

          Söz konusu düzenleme, 18 Ekim günü itibarıyla geçerli. Düzenlemeye uyulmaması durumunda hem ödemeyi alana hem de ödemeyi yapana ayrı ayrı ceza uygulanacak. Ceza kesilmesi için ödemeyi yapanın vergi mükellefi olup olmamasına bakılmayacak.

        • 4

          KREDİ KARTI VEYA BANKA HESABI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

          Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelere ilişkin belgeleri tevsik etmek durumunda olacakları için, bu kişilerin ödemelerini banka veya PTT şubeleri ile ATM'lere giderek satıcıların hesaplarına yapmaları durumunda da tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu!
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Habertürk Anasayfa