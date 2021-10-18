Fabrikadan çıktığı gibi duruyor... Fiyat biçilemiyor

Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometredeki otomobilini iş yerinde sergiliyor.
İHA'nın haberine göre Güzel, kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile Aydın ilinden getirdiği otomobiline gözü gibi bakıyor.
24 yıldır trafiğe çıkartılmayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi dururken saat gibi çalışıyor.
Her gün iç ve dış temizliği yapılan otomobil sehpa üzerinde tutuluyor. Tozlanmasın diye de örtü altında muhafaza ediliyor. Fatih Yunus Güzel, sıfır ayarındaki 7 bin kilometrelik otomobiline fiyat biçmediğini belirtti.
“HATA, BOYA, EZİĞİ, ÇİZİĞİ YOK”
Güzel, “Kırıkkale’de oto galeri işiyle uğraşıyorum. Aracımız 1991 model, ilk sahibinden alınma. 1997 yılından bugüne kadar çekme belgeli ve kullanılmayan bir araç. Şu anda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok. Her şeyi ile fabrikasyon duran bir araç. Aküsünü sadece çalıştırmak amaçlı biz taktık. Kurtarıcı ile ilk sahibinden Aydın’dan aldık. Aydın’dan geldiği günden beri sehpanın üzerinde duruyor, biz de kullanmıyoruz” dedi.
“SIFIR AYARINDA BİR ARABA”
Güzel, “Naylonları, lastikleri her şeyi fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbir yerde güneş görmemiş. Bizim aldığımız ağabey de zaten kapalı yerde saklamış. Baya korunmuş, sıfır ayarında bir araba. Fiyat anlamında şu an bir rakam belirlemedik. Biz zaten yüksek fiyata aldık. Bayadır peşindeydik, ağabey vermiyordu. İş sahibi olduğu için araba almak zor. Çünkü maddi değil de manevi bir olay oluyor. Almamız biraz zor oldu ama sağ olsun bizi kırmadılar. Bizim de onlar gibi koruyacağımıza inandıkları için aracı bize verdiler. Oradan kurtarıcı ile getirdik” diye konuştu.
“ŞU AN EMSALİNİ GÖREMİYORUZ”
Aracı şu an için satmayı düşünmediğini belirten Güzel, “Sehpanın üzerine kaldırdık, elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Bu arabanın fiyatının önü açık, fiyat biçme gibi herhangi bir şeyimiz yok. Şu fiyattır, bu fiyattır diyemeyiz. Çünkü emsali olmayan bir araç. 7 bin 779 kilometrede, fiyat olarak herhangi bir şey diyemeyiz. Şu an için satmıyoruz. Herhangi bir fiyat dediğimiz de yok, saklıyoruz bakalım. Şu an emsalini biz göremiyoruz. Sosyal medyada, internet ortamında hiçbir yerde göremiyoruz. Zaten düşük kilometre araçlar benden çıkmadır” ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!