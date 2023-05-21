HABERTURK.COM

Günümüzde yasal bir zorunluluk olarak kullanılan araç plakaları, taşıtların değişmez parçaları olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, plakaların üzerinde yer alan harf ve rakamlar, o aracı belirli coğrafi bölgelerle de ilişkilendirmektedir. Peki, 68 hangi şehrin plakası? Aksaray ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

68 Plaka Numarası Hangi İlin?

68 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı, Aksaray’dır. Önceleri Niğde vilayetine bağlı bir ilçe olan Aksaray’ın vilayet statüsü kazanması ise 1989 senesinde gerçekleşmiştir.

Aksaray ilinin 68 plaka kodunu alması da bölgenin vilayet statüsü kazanması ile gerçekleşmiştir. Niğde’den ayrılarak ayrı bir il olan Aksaray, 1962 senesinde yürürlüğe giren yönetmelik gereğince, 68 plaka koduna sahip olmuştur. 1962’de yürürlüğe giren bu yönetmelik o gün için vilayet statüsünde olan 67 ile birer plaka kodu vermişse de ileriki yıllarda vilayet sayısının artmasıyla, Türkiye’de kullanılan plaka kodları da artırılmıştır.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden bir tanesi olan Aksaray’ın yüzölçümü 7.997 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 433 bin 55’tir. Yine 2022 yılında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Türkiye’deki motorlu kara taşıtları sayısı üzerine yaptığı çalışmada, Aksaray’da trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının ise 141 bin 669 olduğu saptanmıştır. 68 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Aksaray İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem illerin hem de o illere bağlı olan ilçelerin plaka kodları bulunmaktadır. Bir plakanın ilk sırasında yer alan sayılar il kodlarını oluştururken; o kodlardan hemen sonra gelen harfler ise o ile bağlı olan ilçelerin harf gruplarını meydana getirirler. Özetle, bir plakada yer alan harflere bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini görebilmek mümkündür.

Aksaray merkez ilçeleri, Ağaçören ilçesi, Gülağaç ilçesi, Eski ilçesi, Sarıyahşi ilçesi, Ortaköy ilçesi ve Güzelyurt ilçesi plaka harf grupları şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

68 AC 001 - 68 AZ 999

68 DA 001 - 68 DZ 999

68 EA 001 - 68 EA 999

68 M 0001 - 68 M 2000

68 MA 001 - 68 MA 999

68 T 0001 - 68 T 2000

Ağaçören İlçesi Plaka Kodları:

68 M 6001 - 68 M 7000

68 S 6001 - 68 S 7000

68 T 6001 - 68 T 7000

Gülağaç İlçesi Plaka Kodları:

68 M 4001 - 68 M 5000

68 S 4001 - 68 S 5000

68 T 4001 - 68 T 5000

Eskil İlçesi Plaka Kodları:

68 M 3001 - 68 M 4000

68 S 3001 - 68 S 4000

68 T 3001 - 68 T 4000

Sarıyahşi İlçesi Plaka Kodları:

68 M 7001 - 68 M 8000

68 S 7001 - 68 S 8000

68 T 7001 - 68 T 8000

Ortaköy İlçesi Plaka Kodları:

68 FA 001 - 68 FZ 999

68 M 2001 - 68 M 3000

68 T 2001 - 68 T 3000

68 S 2001 - 68 S 3000

Güzelyurt İlçesi Plaka Kodları:

68 M 5001 - 68 M 6000

68 S 5001 - 68 S 6000

68 T 5001 - 68 T 6000

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk