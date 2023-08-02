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        Haberler Gündem 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma binme hakkı kalktı mı? 65 yaş üstüne ulaşım ücretli mi olacak?

        65 yaş üstüne ulaşım ücretli mi olacak? 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma binme hakkı kalktı mı?

        Toplu taşıma ücretleri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda ulaşımda da yaşanan artışların ardından bu kez; 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hakkının kaldırılacağı iddiaları gündem oldu. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 15:39
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        • 1

          Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkının kaldırılması nedeniyle yurt genelindeki vatandaşlar; 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma binme hakkı kalktı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

          65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

          *Söz konusu kararın Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

        • 3

          Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

        • 4

          Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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