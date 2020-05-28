65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıt buldu. Ramazan Bayramı'nın ardından yapılan ilk Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüse karşı alınan yeni kararları açıkladı. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izin günleri

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirdi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZİN GÜNLERİ 2020

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.