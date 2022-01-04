65 yaş engelli maaşı 2022 ne kadar ve kaç lira oldu? 65 yaş aylığı zam oranı yüzde kaç?

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı zam detayları da belli oldu. Aralık 2021'de enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 oldu.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Mevcut: 828,21

Yeni: 1.055,80

EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR?

Mevcut: 1.797,95

Yeni: 2.292,02

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

%40-69

Mevcut: 661,13

Yeni: 842.81

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69

Yeni: 1.264,20.