6.2 sonrası Bakırköy'de 124 ihbar 5 binaya tahliye

Deprem riskinin yüksek olduğu ilçelerden biri olan Bakırköy’de depremin hemen ardından Bakırköy Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Merkezinde kriz masası kurdu. Kriz Masasına ulaşan 124 ihbarı değerlendiren ekipler, 5 binada tahliye çalışması gerçekleştirdi, 11 binada da riskli yapı incelemesinde bulundu.

7’si sabit 12 noktada 360 kişilik ekiple geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara 10.000 adet su, 6500 adet çorba, 1300 adet sandviç dağıtımı yaptı. Barınma talebinde bulunan 22 kişiyi otel ve konukevlerinde misafir etti.

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DÖNÜŞÜMDE +1 KAT ARTIŞ

Bakırköy’de depreme karşı başlatılan kentsel dönüşüm sürecine ilişkin bilgi veren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “1999 depreminden sonra, depreme dayanıklı binalar inşa etmek için, 25 yıldır heyecanla beklediğimiz kentsel dönüşüm hasretimiz sona erdi” diye konuştu. Ovalıoğlu şöyle devam etti: “Uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorunumuzu bir yıl gibi kısa bir sürede çözdük. 13 Mart’ta imar planlarımız İBB Meclisimizde onaylandı. Yıllardır binalarınızı dönüştürmenize engel olan pek çok sorunu imar planlarımız sayesinde ortadan kaldırdık. Bu değişiklikle Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde +1 kat artışı sağladık. Bakırköy’ün tamamında artık çatı katı olarak nitelendirilen alanlarımız bağımsız birer daire olarak iskan edilebilecek. Ayrıca KİPTAŞ ile de protokole imza attık. Binalarını yenilemek için KİPTAŞ ile anlaşmak isteyen hemşerilerimize önemli avantajlar sağlanacak. Tüm bu saydığım değişikler sayesinde kentsel dönüşüm maliyeti ciddi oranda düşecek.”