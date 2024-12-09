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        Haberler Gündem Güncel 60 daireli apartmanın girişinde çökme | Son dakika haberleri

        Tokat'ta 60 daireli apartmanın giriş yolu çöktü

        Tokat'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan kayma nedeniyle 60 dairelik binanın giriş yolu çöktü. Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, "Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:02
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        60 daireli apartmanın girişinde çökme
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        Tokat merkez Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan apartmanın giriş yolu temele kaydı.

        Çökmenin ardından 60 daire bulunduğu belirtilen binanın giriş ve çıkışları, apartmanın altındaki dükkândan sağlanmaya başlandı.

        Olayın ardından binanın doğalgazı tedbir amaçlı kesildi.

        Kayma nedeniyle bina sakinleri tedirginlik yaşarken, yetkililer güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı.

        Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, bina önünde nöbet tuttuğunu belirterek, "İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allah'tan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda" dedi.

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