60 daireli apartmanın girişinde çökme

Tokat merkez Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan apartmanın giriş yolu temele kaydı.

Çökmenin ardından 60 daire bulunduğu belirtilen binanın giriş ve çıkışları, apartmanın altındaki dükkândan sağlanmaya başlandı.

Olayın ardından binanın doğalgazı tedbir amaçlı kesildi.

Kayma nedeniyle bina sakinleri tedirginlik yaşarken, yetkililer güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı.

Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, bina önünde nöbet tuttuğunu belirterek, "İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allah'tan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda" dedi.