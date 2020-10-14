Barınağın Facebook hesabından yapılan açıklamada “Percival, eşiyle beraber bir yavru dünyaya getirmeye çalışmaktan hiç vazgeçmedi. Ancak yumurtaları hiç çatlamadı. 6 yıldır bunu yapan Percival’ın etrafındaki yavru pelikanları gördüğünde üzülmesi bizi çok üzdü. Onu mutlu etmek için bir yumurtayı yuvasına yerleştirdik. Bugün yumurta çatladı ve Percival’ın ne kadar gurur duyduğuna inanamadık” denildi.